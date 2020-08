Tarn : elle retrouve son chien dans un chenil, 10 ans après sa disparition

publié le 26/08/2020 à 23:19

Une nouvelle preuve de la magie des réseaux sociaux. Une femme a retrouvé son chien dans un chenil, dix ans après que celui-ci a disparu. Baloo, rebaptisé Eclair lors de son arrivée au refuge, était le plus vieux pensionnaire du refuge d'Aussillon, dans le Tarn.

C'est grâce à une photo publiée par le refuge sur les réseaux sociaux que Julia a reconnu son chien, un croisement entre un épagneul breton et un cocker. Ne l'ayant plus vu depuis 2010, la maîtresse de Baloo est allée récupérer son fidèle compagnon début août, a relaté La Dépêche du Midi le 24 août.

Quatre ans après avoir adopté Baloo, Julia avait déménagé en 2010 après avoir trouvé un nouvel emploi à Béziers, dans l'Hérault. Lorsqu'elle est retournée vivre chez ses parents, le manque de place l'avait conduite à confier Baloo à un ami, sauf qu'un mois plus tard, le chien a fugué, sans jamais revenir. C'est un an et demi après sa fugue, en juillet 2011, que le chenil d'Aussillon a récupéré Baloo, qui était alors non-pucé.

C'est la soeur de Julia qui est d'abord tombée sur l'annonce du chenil et qui, pensant reconnaître Baloo, a prévenu sa maîtresse. "Ma sœur était sur Facebook, et via un lien elle a regardé le Facebook du chenil. Elle est tombée sur l’annonce de "Baloo" (Eclair) et l’a reconnu", a expliqué Julia à nos confrères. Après dix ans au refuge, Baloo a pu retrouver sa maîtresse et son nom d'origine.