Suisse : un couple appelle leur fille Twifia et remporte 18 ans d'internet gratuit

L'offre est toujours ouverte aux futurs parents. Un couple suisse a choisi de nommer sa fille Twifia, un prénom très original leur permettant de bénéficier d'un accès gratuit à internet pendant dix-huit ans.

La promesse avait été publiée sur le compte Facebook de la société Twifi : quiconque nommerait son nouveau-né Twifus pour un garçon ou Twifia pour une fille et le prouverait par un certificat de naissance se verrait offrir un accès gratuit à internet jusqu'en 2038. Des parents, à la recherche d'un prénom "unique", sont tombés sous le charme de Twifia, rapporte Capital. La jeune maman s'est justifiée : "ce nom signifie connexion, un lien éternel ! Il y a des prénoms bien pires. Et plus nous prononçons 'Twifia', plus il nous plaît".

L'argent économisé sera placé sur un compte par le couple, qui a préféré rester anonyme. Leur fille, âgée de dix-huit ans d'ici là, pourra alors se payer un nouveau prénom si elle le souhaite. Cependant, les parents espèrent que la somme lui permettra plutôt d'apprendre à conduire ou à s'acheter une voiture.