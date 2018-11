publié le 12/11/2018 à 13:00

Speakerines

Bien avant les bandes-annonces, les speakerines ont été pendant plus de quarante ans des hôtesses aimables et jolies, qui présentaient les programmes à venir et comblaient les coupures à l'antenne. Dernier « speakerin » à avoir fait une annonce de programme sur France 2, Olivier Minne nous raconte l'âge d'or de la télévision et l'histoire de ces femmes qui ont séduit des générations de téléspectateurs. Jacqueline Joubert, Catherine Langeais, Jacqueline Caurat, Jacqueline Huet, Denise Fabre, Évelyne Leclercq, Dorothée, Évelyne Dhéliat…



à lire : Speakerines, une histoire de femmes à la télévision publié aux Editions du Rocher.