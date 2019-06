SNSM : Le sauvetage en mer !

publié le 27/06/2019 à 13:00

Ils sont plus de 8000 bénévoles qui sauvent chaque année des milliers de vies, en pleine mer ou au bord du littoral.

Quelles sont les missions de la SNSM ? Combien compte-t-elle de sauveteurs en mer ? Le nombre de sauveteurs est-il variable ? Combien de bateaux sont à disposition des sauveteurs ?

Sont-ils disponibles à tout moment ? En combien de temps se mobilisent-ils ? Dans quels cas doit-on appeller la SNSM ? Que faut-il dire quand on appelle le 196 ?

Quand est née la société nationale de sauvetage en mer ? Pourquoi, au 19ème siècle, existait-il deux sociétés ?

Comment reconnaît on les sauveteurs en mer ? Quelles sont les précautions à prendre pour les vacanciers cet été ?

On part à la rencontre des sauveteurs en mer avec nos invités, le président de la SNSM Xavier de la Gorce, et le sauveteur embarqué Philippe Perrin.