Sarthe : trois frères et sœurs nés le même jour... mais pas la même année

publié le 07/01/2021 à 18:25

Kamel et Chahira sont les heureux parents du petit Enzo, né le mercredi 6 janvier 2021. Rien d'exceptionnel dans cet événement, si ce n'est que le frère et la sœur du nourrisson sont eux aussi nés le même jour, mais pas la même année. Le couple a ainsi accueilli Inès le 6 janvier 2017. Deux ans plus tard, Anis voyait le jour le 6 janvier 2019.

Cette étonnante coïncidence a été rapportée par France 3 Pays de la Loire. Lors du dernier rendez-vous à l'hôpital avant la naissance, le médecin qui suivait Chahira a opté pour une césarienne. Il a alors annoncé à la maman une admission le 5 janvier pour une intervention le lendemain. Après avoir consulté les pages antérieures du dossier médical à la demande de la maman, "le médecin a ri, il a dit qu'il n'avait jamais vu ça", raconte Kamel.

Après quelques recherches sur internet, le papa a découvert qu'il n'existait que trois autres exemples dans le monde : un en France, un en Scandinavie et un autre en Argentine. Ses enfants, eux, sont tous nés le jour de l'Épiphanie, date à laquelle les trois rois mages sont venus rendre visite à Jésus. Un joli symbole, selon Kamel.