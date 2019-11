Qui était vraiment Alfred Hitchcock ?

publié le 29/11/2019 à 13:00

Alfred Hitchcock, cinéaste prolifique et inventif, a développé un style unique. Traversant les révolutions majeures du cinéma - du muet au parlant, du noir et blanc à la couleur, des studios londoniens à Hollywood -, il a influencé des générations de réalisateurs : Truffaut, Scorsese, De Palma, Fincher… On vous raconte son destin avec notre invité le critique de cinéma et directeur de l'action culturelle et éducative à La Cinémathèque française Bernard Benoliel.



Il naît en 1899, au nord-est de Londres, et il va très vite connaitre la prison, pour quelles raisons ? Quand et comment est-il confronté au crime ? Avec la productrice Joan Harrisson, que vont-ils inventer ensemble ?



Y-avait-il d’autres réalisateurs aussi connus que lui ? Pourquoi a-t-il eu affaire à la censure avec son film '' La mort aux trousses '' ? De quoi Alfred Hitchcock s’est-il inspiré pour son film '' Les oiseaux '' ? Pourquoi le tournage a-t-il été éprouvant, notamment pour l'actrice Tippi Hedren ? A-t-il eu des liaisons avec « ses » actrices ? Pourquoi se méfiait-il des brunes et appréciait particulièrement les blondes ?

à lire : Hitchcock, la totale aux éditions EPA.

Hitchcock la totale

à voir : Rétrospective Alfred Hitchcock à la Cinématèque française.

Rétrospective Alfred Hitchcock