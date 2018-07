L'actrice des "Oiseaux" accuse Alfred Hitchcock d'agressions sexuelles

publié le 31/10/2016 à 11:19

Elle est celle que l'on surnommait la muse d'Alfred Hitchcock. Tippi Hedren, l'actrice du film Les Oiseaux, a récemment révélé dans son autobiographie que le cinéaste l'aurait harcelée et agressée sexuellement sur les tournages des Oiseaux et Pas de printemps pour Marnie.



L'ouvrage n'est pas encore disponible mais c'est le New York Post qui en a publié quelques extraits. Tippi Hedren a raconté qu'Alfred Hitchcock aurait commencé à lui manifester beaucoup d'intérêt lors du tournage des Oiseaux. Le cinéaste lui aurait alors demandé à plusieurs reprises de "le toucher" et il l'aurait également forcée à l'embrasser à l'arrière de sa limousine. Le tournage de Pas de printemps pour Marnie aurait également été le lieu de ces agressions. Hitchcock serait entré dans la loge de l'actrice par une porte secrète qu'il avait installée pour "mettre ses mains" sur elle. "C'était sexuel et pervers", a écrit Tippi Hedren.

L'actrice a affirmé avoir sans cesse refusé les avances du célèbre cinéaste. "Les lois contre le harcèlement et les agressions sexuelles n'existaient pas comme à l'heure actuelle", a expliqué Tippi Hedren pour justifier le fait de n'avoir jamais parlé de ces agressions. Seulement, on apprend que c'est justement parce qu'elle a refusé les propositions de Hitchcock qu'il aurait tout mis en œuvre pour détruire la carrière de l'actrice. Carrière qui, après les Oiseaux, n'aura en effet jamais décollée.