"Valérian", le pari risqué de Luc Besson

publié le 26/07/2017 à 08:01

Ce mercredi 26 juillet sort sur les écrans français Valérian et la Cité des mille planètes. Le film, signé Luc Besson, est le film le plus cher du cinéma tricolore : c'est une superproduction à quelque 180 millions d'euros. Qu'est-ce qui justifie un tel budget ? "Les effets spéciaux", répond sur RTL Thierry Chèze, journaliste à Ciné Cinélive. "C'est un film qu'il rêve de faire depuis très longtemps, mais il n'y avait pas les moyens. Cela coûte le prix d'un Avengers ou un peu moins qu'un Star Wars (240 millions de dollars)", poursuit-il, rappelant qu'en Europe "il n'y a jamais de films comme cela (ils sont réservés à Hollywood)".



Le réalisateur du Grand Bleu et du Cinquième Elément veut faire de Valérian, avec Dane DeHaan et Cara Delevingne, une saga. Il a absolument besoin que le long-métrage soit un succès pour justifier une suite. "D'un côté, Luc Besson explique - et on ne peut que le croire - que le film étant pré-acheté dans tous les pays du monde, a priori même s'il faisait des entrées décevantes, il se rembourserait", note Thierry Chèze.

"Simplement il est produit pas la société Europa, qui a fait des pertes très importantes. Il compte sur ce film-là pour faire une bascule, en essayant au moins de faire les recettes mondiales de Lucy, son film précédent (400 millions d'euros)", ajoute le journaliste. "Luc Besson n'est donc pas en danger. Mais un score décevant risque d'embêter Europa", selon lui.