Voici trois explications pour cette expression, une seule est la bonne :

1) Pyrrhus était un sénateur romain, qui parvint à prendre le contrôle du Sénat en blackboulant ses adversaires dans les urnes. On découvrit plus tard qu’il avait truqué les élections en achetant des sénateurs.



2) Pyrrhus était un roi grec qui voulut résister à l’expansion romaine, nous sommes en 280 avant Jésus-Christ. Il remporte plusieurs batailles, mais ses victoires lui coûtent tellement cher, il met tellement de moyens dans la balance, qu’au final, sa victoire n’en est pas vraiment une.

3) Pyrrhus était le premier empereur romain à être élu directement par le peuple et non par le Sénat. Son règne fût de courte durée car les patriciens, les aristocrates d’alors, ne l’ont pas accepté et ont fomenté un coup d’Etat contre lui pour le faire tomber.

La bataille de la Moskova ou encore Fort Alamo furent des victoires à la Pyrrhus célèbres.

La bonne réponse est la réponse 2.

Oui, Pyrrhus 1er d’Épire s’opposait à la Rome aux velléités expansionnistes, nous sommes bien 300 ans avant Jésus-Christ, en Grèce. Il bat à plusieurs reprises les légions romaines, mais à chaque fois, ses forces s’amenuisent, alors que celles de Rome, déjà très puissante, semblent illimitées. Plutarque, l’historien, rapporte les mots suivants de Pyrrhus après les batailles d’Héraclée et D'Ausculum :

"Si nous devons remporter une autre victoire sur les Romains, nous sommes perdus".

Une victoire à la Pyrrhus, c’est donc une victoire qui coûte tellement cher à celui qui la remporte qu’elle perd de son panache, et pire, le met en difficulté.

Certains commentateurs ont donc qualifié de victoire à la Pyrrhus l’élection de Joe Biden.

Sans doute principalement parce que jamais les républicains n’ont atteint un tel score d’adhésion, avec 71 millions de voix pour leur candidat, quand tout le monde s’accorde pour dire que dans les 74 millions de voix recueillies par Joe Biden, il y a beaucoup de votes contre Trump, et non de votes d’adhésion.

Au temps de la Rome Antique, mais c’est vrai ensuite dans toute l’histoire militaire des 2000 dernières années, il était banal de faire appel à des mercenaires, des troupes payées pour combattre sous vos couleurs, ou de conclure des alliances opportunistes. Mais une fois la victoire acquise ces troupes ou ces alliées d’un moment pouvaient tout aussi bien se retourner contre vous et vous trahir, voir, vous faire chuter.

Quelques batailles célèbres ont été qualifiées de victoire à la Pyrrhus :

La bataille de la Moskova remportée en 1812 par Napoléon, mais dans la foulée il doit entamer la retraite de Russie dans les conditions qu’on sait, face au général Hiver. Le siège de Fort Alamo en 1836 est aussi une victoire à la Pyrrhus célèbre : des dizaines de milliers de soldats mexicains affrontent un petit contingent de Texans américains qui ont proclamé l’indépendance de leur province. La bataille est gagnée par le général mexicain Santa Anna mais le Texas deviendra bien indépendant, rejoignant les États-Unis d’Amérique. Plus récemment la bataille de Vukovar (Croatie) en 1991, est remportée par les Serbes après un siège atroce de la ville, ils seront jugés et condamnés par le TPI pour les exactions commises notamment sur les civils.