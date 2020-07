Pourquoi les moutons ne rétrécissent-ils pas quand il pleut ?

publié le 17/07/2020 à 07:34

Vous êtes très nombreux à poser des questions, parfois épatantes et inédites, et parfois déconcertantes. Dans le cas présent, nous n'étions pas convaincus que la question des moutons qui rétrécissent, ou non, sous la pluie soit aussi vitale que cela. Et il faut avouer que la réponse n'est pas évidente. Mais nous avons trouvé !



Tout simplement, les moutons ne passent pas à la machine à 60°C. Leur laine réagit à la pluie, mais pas comme le pull en laine passé à la machine. Ce qui fait rétrécir un vêtement en laine, c'est le fait de le laver à l'eau chaude, ce qui contracte les fibres.

Difficile à rattraper comme bêtise, car les dites fibres mémorisent cette nouvelle position, et si on tire dessus, et bien ça craque, et on déforme le pull. Mais les moutons, avec leur laine sur le dos, sont comme nous avec nos cheveux. Ça frisotte ! Enfin, ça frisotte plus que cela ne l'était déjà.