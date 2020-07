D'où vient le S.O.S lancé par les naufragés ?

publié le 20/07/2020 à 08:18

Comme tous les matins cet été, RTL se penche pour vous sur des questions insolites du quotidien. Ce matin, pourquoi les naufragés lancent-ils ce fameux S.O.S ? Ce signal d'alerte est en fait ce qu'il y a de plus pratique. Lorsque le S.O.S a été inventé en Allemagne en 1906, on a choisi les lettres les plus simples à émettre et à mémoriser.

Alors la question qu'on peut se poser, c'est, est-ce que ça veut dire quelque chose ? Et bien à l'origine non. Ce n'est que bien plus tard qu'on a décidé que ça voulait dire en anglais "Save Our Souls", traduit en Français "Sauver Nos Âmes". À l'origine cela ne voulait rien dire, on a choisi dans l'alphabet morse des lettres faciles à mémoriser.

C'était très simple à identifier et aujourd'hui, tout le monde reconnait ce signal, même dans les dessins animés, dans les Tex Avery par exemple.