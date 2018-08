publié le 17/08/2018 à 17:57

Mauvais œil, sorcellerie, satanisme, mauvaise fortune... Il ne manque pas d'expression pour qualifier cette journée du 17 août qui célèbre le chat noir. Dans l'inconscient collectif, le chat noir véhicule de nombreuses superstitions et autant de peurs. Bien que les premiers mythes datent de quelques milliers d'années, les chats noirs continuent aujourd'hui de payer les frais...



La superstition la plus commune concerne des personnes qui se démènent pour s'en sortir mais n'y parviennent pas. Leur situation, qu'elles jugent injuste, les affectent d'autant plus qu'elles voient les autres réussir. Face à ce "blocage" qu'elles n'arrivent pas à définir, elles finissent par penser que leur malchance vient d'une force occulte : le mauvais œil, ou chat noir.

En réalité, au même titre que la pleine lune et le cri du corbeau, les superstitions autour du chat noir font partie de notre culture. Et les contes, romans et autres films d'horreur n'aident pas à redorer la réputation de ces félins...

Alors que les Égyptiens momifiaient les chats qu'ils vénéraient, ceux de couleur noire étaient assimilés à la mauvaise fortune, voire à la mort. Au Moyen-Âge, les croyances évoluent mais ne s'améliorent pas : les animaux noirs étaient vus comme l'incarnation du diable et étaient tous chassés. Certains pensaient même que les chats noirs étaient la réincarnation des sorcières.

Pourquoi cette journée internationale ?

Bien qu'"amusantes", ces superstitions prennent en réalité une véritable ampleur auprès de nos animaux à quatre pattes. La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSCPA), qui pourrait être comparée à la SPA, a "démontré" que les chats noirs ont plus de risques que les autres d'être abandonnés par leur propriétaire : sur 1.000 chats récupérés, 70% sont noirs.



Certains sont même victimes de violences du fait de leur couleur. La journée internationale du chat noir a donc été créée pour venir en aide à ces félins en détresse, sensibiliser le public à la grande cause des chats noirs et (peut-être) l'inciter à en adopter un.