Pour le Carbonara Day, les internautes partagent leur recette préférée

Avec ou sans crème ? Jaune d’œuf ou œuf entier ? Quelle charcuterie utiliser ? Quel fromage pour accompagner ? Depuis toujours, la recette des pâtes carbonara fait débat. Mais pour les Italiens, un cap a été franchi en 2016.



La publication d'une recette très peu orthodoxe de ce plat cultissime publiée sur un site français a vivement fait hurler les internautes et une bonne partie de la presse transalpine. L'Unione Italiana Food a alors décidé de lancer ce "Carbonara Day", qui se veut "une opportunité de laisser s'exprimer la fantaisie, tout en tentant de respecter les canons", explique Riccardo Felicetti, président de l'Association des industriels des pâtes italiens.

L'événement, qui se veut mondial mais virtuel, invite chacun à apporter sa contribution sur les réseaux sociaux via le hashtag #CarbonaraDay en ce samedi 6 avril.

#CarbonaraDay

3 éléments pour 1 plat à se lécher les babines ¿ : guanciale, oeufs et pecorino romano (pas de crème, pas d'oignons, pas de champignons... et j'en passe!)#bitalie365 #carbonara #italianfood pic.twitter.com/cMtn79KYPt — B. Italie by Sandrine Ferri (@sandrine_ferri) 6 avril 2019

Cinq ingrédients et pas un de plus

Selon le chef Luciano Monosilio, spécialiste du plat, la carbonara compte cinq ingrédients : pâtes de blé dur, jaune d'oeuf, fromage pecorino, joue de porc et poivre. Et basta, insiste-t-il à l'attention des Français qui s'obstinent à la noyer de crême fraîche.



Mais à l'occasion de cette journée, l'Unione Italia Food a organisé vendredi 5 avril un concours entre une équipe traditionnelle et deux équipes de jeunes blogueurs culinaires végans.



Francesca Ficari, étudiante passionnée de cuisine, propose une carbonara sans produit animal : elle a remplacé le fromage par de l'amande grillée et la charcuterie par du seitan (farine de blé complète). Sa recette "n'a plus rien d'une carbonara", s'agace Alessia Moroni, membre de l'équipe "Tradition", qui tient à la recette de sa grand-mère.



Après avoir goûté les trois préparations, le chef Luciano Monosilio est du même avis : "La carbonara du passé reste celle du présent et restera celle de l'avenir". Pour le cuisinier, la tradition aura donc toujours du bon.