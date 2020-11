Nord : un quartier de Douai se mobilise pour sauver Lucky le chien

publié le 19/11/2020 à 14:20

À Douai, tout un quartier s'est pris d'affection pour un chien. Il s'appelle Lucky. Il appartenait à un marginal dont la caravane a brûlé il y a quelques années. Il s'est depuis installé au cœur d'une résidence. Il en a fait sa maison, son terrain de jeu. Il est chouchouté par les habitants qui, au fil du temps, se sont attachés à lui et ne veulent surtout pas le voir partir.

Lucky traine dans le quartier depuis six ans maintenant. Avec son poil noir et blanc, toujours gentil… Dans cette résidence douaisienne, on y tient. "C'est la mascotte du quartier. Chacun y va de son petit os. On lui a fait une cabane", témoigne un voisin.

Ce chien, genre bouvier bernois, a longtemps vécu avec un sans-abri, est dorloté. "Il court avec les joggeurs. C'est un vagabond. Il n'est pas méchant. Seulement, il se méfie. En face, il peut avoir des gens qui veulent l'attraper. Ils ont fait venir la police municipale. À quoi ça sert ?", raconte Alain.

La situation de Lucky sera bientôt régularisée, et il aura un maître sur le papier. Crédit : Franck Anston/RTL

Les habitants du quartier ont mal vécu l'arrivée de certains militants se disant de la cause animale et désireux d'enfermer ce chien vagabond."On a vu qu'il était pourchassé. On s'est dit 'il faut faire quelque chose'. On veut qu'il puisse vivre tranquillement", explique une dame.

Une pétition a circulé. Lucky devrait voir sa situation bientôt régularisée. "Qu'il soit adopté de façon collective, ce sera plus difficile. Ou individuelle", précise de son côté Alain. "Pour l'instant, il n'y a pas de maître. Mais je suis prêt à ce que le chien soit à mon nom", ajoute un autre habitant de la résidence.