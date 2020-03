Nancy : il se prend pour Spiderman et grimpe 22 étages à mains nues

Crédit : Capture d'écran Twitter l'Est Républicain.

publié le 14/03/2020 à 00:41

Il s'improvise Spiderman. Un homme a été interpellé sur le toit d'un immeuble à Nancy vendredi 13 mars. Le jeune homme âgé de 20 ans venait d'escalader à mains nues une tour de 22 étages.

Vêtu d'une tenue de grimpeur et muni d'un sac à dos, il progressait sur une cheminée qui longeait l'immeuble. "Il montait à une vitesse impressionnante, à la force des bras, en prenant appui sur les étages de la cheminée et les rebords de fenêtres"', a confié un témoin au quotidien régional L'Est Républicain.

C'est un agent de sécurité qui l'a interpellé, tandis qu'il était en train de gravir le 12e étage. Celui-ci a immédiatement prévenu la police, mais le temps qu'elle se rende sur place, le jeune homme était déjà arrivé au sommet de l'immeuble.

"L'homme-araignée" a été conduit au poste de police mais il n'aura finalement pas été placé en garde à vue.