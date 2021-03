Moselle : une famille retrouve son chat, dix ans après sa disparition

publié le 01/03/2021 à 20:27

Une famille résidant à Marly, près de Metz en Moselle, a eu la surprise de retrouver son chat sain et sauf, dix ans après sa disparition. Caramel avait 3 ans lorsqu'il a disparu sans plus jamais rentrer à son domicile. Aujourd'hui âgé de 13 ans, le félin reprend ses marques peu à peu.

C'est l'association "La Bergerie et compagnie", spécialisée dans la protection et la défense des animaux, particulièrement des chats errants, qui a retrouvé l'animal dans l'une de ses zones de nourrissage, à Vaux. "Notre minou capturé était à plus d'une quinzaine de kilomètres de chez lui, et surtout depuis très longtemps puisque dix années se sont écoulées depuis sa disparition", indique l'association sur sa page Facebook.

En effet, le félin n'avait plus donné de signe de vie à ses propriétaires depuis tellement longtemps, que ces derniers le pensaient décédé. "L'identification obligatoire prend tout son sens, car Caramel n'aurait jamais retrouvé sa famille sans son identification", ajoute "La Bergerie et compagnie".

Lorsque les maîtres de Caramel ont reçu l'appel, ça a été "un choc", assure Aline Knorst, la présidente de l'association, auprès de France Bleu. "C'est une belle surprise de retrouver son animal 10 ans après, surtout quand on pense qu'il est mort", ajoute-t-elle. En rentrant chez lui, le félin a trouvé un nouveau compagnon de jeu nommé Filou.