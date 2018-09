publié le 18/09/2018 à 13:29

Les habitants de Mont-de-Marsan ont eu une étonnante consigne ce mardi 18 septembre au matin : faire attention lors de leurs déplacements en raison de la présence d'une vache dans les rues de la préfecture landaise.



Il était environ 7 heures du matin lorsque l'animal, conduit à l'abattoir avec quatre autres bovidés, décide de fausser compagnie au personnel de l'établissement. La vache de course landaise d'environ 400 kg saute alors le grillage de l'abattoir et poursuit sa course folle dans le centre-ville de Mont-de-Marsan, raconte France Bleu Gascogne.

Après près d'une heure d'intenses recherches menées par les policiers et les pompiers, l'animal apeuré est finalement retrouvé coincé dans une des rivières de la ville entre deux arbres, rapportent nos confrères de Sud Ouest, qui ont filmé la scène.

Heureusement qu'elle n'a croisé personne pendant sa fuite. On a échappé au pire Clément Grenet, propriétaire de l'animal Partager la citation





La vache, mise sous sédatif, a finalement pu être hissée hors de l'eau grâce au treuil des pompiers. "Heureusement qu'elle n'a croisé personne pendant sa fuite. Surtout à une heure d'affluence matinale, avec tous les gens qui viennent se garer pour aller travailler. Il y aurait pu y avoir des blessés. On a échappé au pire", raconte auprès de France Bleu Clément Grenet, l'éleveur de l'animal.



L'évasion spectaculaire du bovin a surpris son propriétaire : "Quand on met autant d'énergie à sauver sa peau, c'est un signe", a-t-il déclaré. Il a ainsi décidé de gracier la fuyarde, qui finira sa vie comme reproductrice au sein de l'élevage situé à Labatut, petite commune du sud des Landes. En souvenir de son escapade citadine, Clément Grenet a même décidé de la baptiser "Montoise" (nom des habitantes de Mont-de-Marsan, ndlr).

