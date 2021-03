Limoges : tel "Cendrillon", un cambrioleur perd sa chaussure lors du vol

publié le 25/03/2021 à 02:19

Il est aux alentours de 20h30 samedi 20 mars, lorsqu'un homme appelle la police pour les alerter qu'un cambrioleur s'est introduit chez lui, rue Garibaldi à Limoges. Si l'intrus a réussi à prendre la fuite sans se faire attraper par le propriétaire des lieux, il a laissé derrière lui un indice significatif : sa chaussure, perdue lors du vol.

Les policiers concentrent alors leurs recherches sur un homme chaussé que d'un seul pied, mais ne parviennent toutefois pas à le retrouver. C'est alors que la victime rappelle la police vers 21h15 pour les informer que le cambrioleur est revenu chercher sa chaussure oubliée, relate France Bleu.

Quelques minutes plus tard, les policiers repèrent un homme correspondant au signalement et portant une paire de chaussures de la même marque, non loin du lieu du cambriolage. L'homme, ivre, est interpellé : sur lui, les agents retrouvent deux smartphones, dont l'un correspond à celui volé à l'habitant de la rue Garibaldi.

Le cambrioleur est un Algérien âgé de 39 ans, déjà connu des services de police, précise France Bleu. En effet, celui-ci fait déjà l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, et a reçu une obligation de quitter la France. Le voleur a reconnu les faits et a été condamné en comparution immédiate à 15 mois de prison. À cette peine s'ajoutent trois autres mois d'emprisonnement, pour la mise en application d'une précédente peine. L'homme a été incarcéré à la maison d'arrêt de Limoges.