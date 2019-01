Les secrets de Jeanne Calment

publié le 16/01/2019 à 13:00

Le 4 aout 1997, la doyenne de l’humanité, Jeanne Calment, décède à l’âge de 122 ans et 164 jours. Un record de longévité que personne n’a encore égalé aujourd’hui. Il y a quelques semaines, des chercheurs russes ont avancé l’hypothèse que la fille de Jeanne aurait usurpé l'identité de sa mère et serait morte à l’âge de 99 ans.

Mais le démographe et gérontologue Jean-Marie Robine qui avait à l’époque expertisé Jeanne Calment et l’avait rencontrée à de nombreuses reprises ne croit pas à cette version... Il nous raconte l’histoire de cette femme à la longévité exceptionnelle.