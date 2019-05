Les secrets de Chambord

publié le 30/05/2019 à 13:00

Cette année on allume 500 bougies pour le plus vaste et l’un des plus prestigieux des Châteaux de la Loire : Chambord célèbre son demi-millénaire d’existence !



On découvre Chambord, un chef d’œuvre de la Renaissance, empli de mystère, grâce à l’architecture extraordinaire imaginée pour la gloire de François Ier et sur laquelle flotte l’esprit de Léonard de Vinci.

Pourtant magnifique, ce château sera considéré comme trop lointain et trop grand par les successeurs de François 1er... il faut dire qu'il compte 426 pièces à chauffer !

Alors, qui a profité de Chambord ?

Ce sera souvent une récompense pour les proches des rois. Et ce seront eux qui entreprendront au cours des siècles les travaux d’aménagement ou de restauration. Ce ne sont donc pas les rois de France qui ont sauvé Chambord de la ruine à maintes reprises, on va également y croiser Louis XIV, Molière, La Joconde, Catherine Deneuve et Emmanuel Macron...

L’historien Pierre Baron, nous révèle les petits et grands secrets du Château de Chambord.