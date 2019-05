publié le 24/05/2019 à 17:22

Chambord est l'un des châteaux les plus visités en France. Et sa silhouette l'une des plus connues au monde. On y vient aussi pour son escalier à double révolution attribué à Léonard de Vinci.



Mais c'est un château fragile et onéreux, qu'il faut sans cesse réinventer pour attirer toujours plus de touristes. Avec un budget annuel de plus de 24 millions d'euros, le domaine exploite toutes les pistes pour parvenir à l'autonomie financière pour l'année 2020, c'est une demande de l'État. La marque Chambord, déposée en 2010 est un moyen d'y parvenir.



Aux manettes, la directrice de la marque du domaine de Chambord, Cécilie de Saint-Venant. Pour faire valoir l'image du domaine, elle organise des évènements étonnants comme un festival électro dans les jardins du Château et met à contribution tous les corps de métiers du domaine.



Les menuisiers fabriquent ainsi des objets provenant du bois des cerfs qui vivent dans le parc du Château, les vignerons peaufinent une cuvée issue de 6 hectares de cépages, plantés ces dernières années dans la pure tradition de François Ier.

10.000 bouteilles seulement vont être produites, à 30 euros l'une pour le vin blanc, et vendues aux 4 coins du monde.