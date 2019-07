publié le 26/07/2019 à 00:05

Depuis le buzz récent de l’événement Facebook "Storm area 51", qui a déjà invité plus de 2 millions d'internautes à envahir la zone 51 dans le Nevada, les extra-terrestres redeviennent à la mode.

Le site pour adultes Pornhub, conscient de ce nouvel engouement pour les petits hommes verts a analysé les recherches liés à ce phénomène et a dévoilé certaines statistiques assez surprenantes.

En effet, les vidéos à caractère pornographique concernant des aliens explosent, notamment depuis le 13 juillet où le mot "area 51" a commencé à être tapé sur leur barre de recherches. Trois jours plus tard, ils étaient près de 59.000 à avoir effectué cette recherche.

"Alien sex", "alien eggs" ou encore "sexy alien babe" font partie des 20 recherches les plus fréquentes concernant les Martiens sur ce site. Selon ces chiffres toujours, les femmes ont une plus grande tendance à réaliser ce genre de recherche, elles sont 33% de plus que les hommes. La plupart des spectateurs sont âgés entre 18 et 24 ans.

Les recherches concernant les aliens explosent sur Pornhub Crédit : Pornhub.com/Insights

En France, ce phénomène de mode se fait assez discret. Les Français figurent parmi ceux qui ont le moins recherché ces vidéos. Au contraire, la République Tchèque et le Brésil sont les deux pays qui en ont le plus réalisées. Il faut croire que certains se préparent déjà à une rencontre du troisième type.