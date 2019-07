Le retour des gorilles !

publié le 02/07/2019 à 13:00

Pour la première fois, deux jeunes gorilles nées en captivité vont être réintroduits dans la nature. Les deux femelles, Mayombé et Kuimba, âgées de 12 et 9 ans sont parties du zoo de Beauval le 24 juin pour la forêt équatoriale du Gabon.

Pourquoi les réintroduire dans un milieu naturel ? Combien de temps faut-il pour préparer une telle réintroduction ? Comment ces deux femelles gorilles ont été préparées à cette vie dans la nature ? Peuvent-elles souffrir du manque de leur famille ?

Comment seront-elles observées pour leur suivi ? Les gorilles des plaines de l'Ouest sont ils en voie de disparition ?

Nos invités, la directrice de la communication du Zoo Delphine Delord ainsi qu'Eric Bairrao Ruivo, directeur science et conservation du Zoo parti sur place au Gabon, nous racontent cette délicate opération et les particularités de ces animaux si fascinants.



