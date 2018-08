Yuan Meng et sa mère

publié le 04/08/2018 à 11:30

"La réalisation d'un rêve", c'est la signification de son nom. Yuan Meng, né au zoo de Beauval, a 1 an ce samedi 4 août. Pour l'occasion, le bébé panda est sorti de son enclos à 9 heures. Le personnel du zoo avait préparé pour lui un gâteau d'anniversaire : un gros glaçon, incrusté de morceaux de pommes, de carottes et de bambou.



Yuan Meng est en excellente santé selon Baptiste Mulot, vétérinaire au zoo : "C'est un bébé qui a poussé complètement normalement. Il est passé de 140 grammes à 30 kilos. Sa maman s'occupe très bien de lui. On a dû l'accompagner, comme c'est souvent le cas pour une maman qui a son premier bébé". Yuan Meng restera en France jusqu'à ce qu'il soit sevré, avant de rejoindre la Chine.

Il s'agit du premier bébé panda né sur le sol français. Pour l'occasion il avait bénéficié des honneurs de la République : Brigitte Macron est en effet sa marraine et la Première dame avait assisté à son baptême le 4 décembre 2017.