Les îles et leurs mystères !

publié le 08/06/2020 à 13:00

Les îles ont toujours fasciné les humains. Elles sont toujours associées au voyage et à l’aventure. Avec notre invité l'historien Bruno Fuligni, on parcourt les îles du monde pour découvrir les histoires et les secrets qu’elles recèlent.

Dans quel région du monde sont situées les îles Chesterfield ? Depuis quand ces îles sont-elles françaises ? Dans quelles circonstances le sont-elles devenues ? Comment Léon Uthurburu, riche marchand basque, est-il devenu propriétaire de l'île Floreana situé dans l'archipel des Galapagos ? Cette île est-elle toujours habitée ?

Notre invité nous raconte également l'histoire extraordinaire d'enfants naufragés qui, en 1965, avaient tenté de fuir leur internat des Tonga en volant un bateau... avant d'échouer sur une île déserte et de survivre seuls pendant 15 mois.



à lire : Tour du monde des terres françaises oubliées aux éditions du Trésor.

