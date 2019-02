publié le 04/02/2019 à 13:02

Le 5 février débutera le nouvel an chinois, qui marquera le passage à l'année du cochon. Saviez-vous que le cochon est l'animal biologiquement le plus proche de l'homme ? Un cousin, symbole de goinfrerie et de saleté mais aussi de courage et de prospérité...

On parle du cochon, son intelligence et sa relation à l’Homme avec notre invité, le naturaliste Marc Giraud.



à lire : Big Five, Le retour des grands animaux sauvages paru chez Delachaux et niestlé



Big Five, Le retour des grands animaux sauvages