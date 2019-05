Le bio c'est vraiment beau ?

publié le 06/05/2019 à 13:04

La nourriture est devenue un grand mystère : on ne sait plus d'où elle vient ni comment elle est produite.

Comment sont produits les aliments bio ? Quel est le cahier des charges pour obtenir le label bio ? Est-ce que le bio est bon pour la santé et pour notre planète ?

L’ingénieur écologue Frédéric Denhez on décrypte ce qu’est le bio aujourd’hui.



à lire : Acheter bio, à qui faire confiance paru chez Albin Michel.



Acheter bio, à qui faire confiance