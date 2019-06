Lacoste : l’histoire insolite d’un logo à succès

publié le 31/05/2019 à 11:33

C'est la fin d'un mystère. Le Figaro nous apprend pourquoi Lacoste utilise un crocodile comme logo. Figurez-vous que tout est parti d'un pari en 1923 entre René Lacoste et son entraîneur en Coupe Davis.



Le tennisman et son coach étaient à Boston quand soudain le Basque remarque une valise en peau de crocodile qu'il trouve très à son goût. Alors son entraîneur lui dit : "Si tu remportes le prochain match, je te l'offre".

René Lacoste a perdu, pas de valise en 'croco'. Mais l'anecdote de la valise est arrivée aux oreilles d'un journaliste américain. Dans son article, il a écrit que malgré la défaite, Lacoste s'était battu comme un alligator.

Le joueur a bien aimé la comparaison, et quelques années plus tard, on l'a vu porter des chemises marquées d'un crocodile. Ça deviendra une marque en 1933. Le nom est resté en tennis, pour désigner un joueur de fond de court. On dit aussi "un limeur" ou "un rat". Mais un polo avec un rat, ça aurait sans doute été moins populaire...