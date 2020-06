L'épave du Furieux retrouvée en Rade de Brest, 100 ans après son naufrage

publié le 17/06/2020 à 15:02

Cherchée pendant des années, l'épave du Furieux a été localisée en Rade de Brest le 9 juin 2020, soit un siècle après son naufrage. Ce garde-côtes de la classe Tonnerre avait sombré à vide le 16 décembre 1920, probablement par manque d'entretien selon Le Télégramme, alors qu'il était au mouillage au sud de Plougastel-Daoulas, dans le Finistère (29).

Le 9 juin 2020, soit 100 ans après sa disparition, un "Avis Rade" (information destinée aux navigateurs) a été publié par la Préfecture Maritime de l'Atlantique : "Les navigateurs sont informés qu'une épave a été découverte à la sortie de l'Auberlac'h à une profondeur approximative de 14,4 mètres", est-il indiqué, en précisant les coordonnées GPS exactes de l'épave.

Avec ses 76 mètres de long et ses 20 mètres de large, Le Furieux pourrait bien être la plus grande épave présente dans le secteur. Elle se situe entre 14 et 20 mètres de profondeur en fonction des marrées et est déjà l'objet de sorties sous-marines. "On a fait une première plongée. On en a encore deux ou trois à faire pour bien identifier tous les débris. Tout est éparpillé sur une zone de 100 à 200 m", a confié Patrick Le Coq, président du club de plongée de Plougastel à nos confrères du Parisien.