publié le 21/11/2018 à 21:22

Instagram est une source d'inspiration mode et lifestyle pour beaucoup de ses utilisateurs mais certains vont un peu loin. Comme le rapporte le Daily Record, Chloe Cowan, étudiante écossaise, s'est récemment rendue compte qu'une autre utilisatrice de la plateforme imitait l'ensemble de ses publications. Cette dernière portait les mêmes vêtements, adoptait les mêmes prises de vues et allait jusqu'à copier les légendes des publications.



La sœur de Chloe Cowan a tenu à alerter ses contacts sur Facebook, dans un post qui a été supprimé depuis. Elle écrivait notamment : "Ma sœur ne devrait pas avoir à se cacher dans l'inquiétude que ses faits et gestes soient traqués par une autre fille ! L'imitation est flatteuse, mais ça va trop loin". Selon le Daily Record, l'imitatrice de Chloe Cowan est une de ses camarades à l'université de Dundee, où elles étudieraient toutes les deux le droit.

Ce n'est pas la première fois qu'une telle histoire est relayée. En 2016, l'Australienne Lauren Bullen avait découvert qu'une autre utilisatrice imitait ses publications à l'identique. Après s'être entretenue avec elle, Lauren Bullen avait appelé au calme sur le réseau social, sa "copycat" recevant de nombreux messages de haine. L'imitatrice de Chloe Cowan a depuis fermé son compte Instagram mais l'université de Dundee a tout de même ouvert une enquête.