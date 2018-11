publié le 20/11/2018 à 13:07

Sur Instagram, certains comptes affichent des milliers d'abonnés et chaque photo est "likée" et commentée des centaines de fois en seulement quelques secondes de publication. Mais certains de ces comptes ne sont pas aussi populaires qu'ils n'y paraissent. Ils utilisent en réalité des applications tierces, qui leur permettent de gonfler artificiellement leurs statistiques.



Sauf que cette pratique est contraire aux règles d'utilisation d'Instagram, et le réseau social compte bien faire la guerre à ces fausses audiences. "À partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à retirer les "likes", les abonnements et les commentaires des comptes qui utilisent des applications tierces pour améliorer leur popularité", a annoncé l'entreprise. Ce nettoyage se fera grâce à des technologies d'apprentissage automatique, qui identifieront les comptes qui utilisent ces applications.

Si vous êtes un adepte de ces pratiques, attendez-vous donc à une baisse drastique de vos statistiques. La société va envoyer des messages aux abonnés concernés pour les prévenir de la suppression des commentaires ou des "likes" artificiels. Il suffira ensuite de changer son mode de passe pour interrompre le lien entre Instagram et ces applications.

Un communiqué du réseau social indique que les abonnés qui ne se plieraient pas à ses règles d'utilisation risquent de voir "leur expérience affectée", sans plus de précision.