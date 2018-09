publié le 28/09/2018 à 14:20

Son geste a visiblement semé la panique dans l'appareil. Un passager a confondu la porte des toilettes de l'avion avec l'issue de secours : il a tenté d'ouvrir en vol la porte située à l'arrière de l'appareil.



Samedi 22 septembre entre New Delhi et Patna, un couple de passagers a donné l'alerte faisant intervenir le personne de la compagnie GoAir. "Les gens lui ont demandé pourquoi il essayait d'ouvrir cette porte. Il a répondu qu'il devait utiliser les toilettes en urgence et a continué à tirer sur la poignée", a expliqué le porte-parole de la police locale au journal The Telegraph.

L'homme, un banquier âgé d'une vingtaine d'années, a été neutralisé et a passé le reste du vol sous surveillance. C'était la première fois qu'il prenait l'avion. À l'atterrissage, il a été confié à la sécurité de l'aéroport puis aux forces de l'ordre. La police l'a finalement relâché quelques heures plus tard.

Des ingénieurs aéronautiques ont expliqué que les portes d'un avion en vol ne pouvaient pas être ouvertes en raison de la pressurisation de la cabine. Ce qu'a confirmé Vaibhav Tiwari, à la tête de la communication de la compagnie, "même s'il est impossible d'ouvrir les portes en plein vol, son acte a créé un mouvement de panique chez les passagers à bord".