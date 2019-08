publié le 08/08/2019 à 19:33

Voilà qui n'arrive pas tous les jours. La police de Haute-Savoie a posté ce jeudi 8 août sur son compte Twitter la copie d'une lettre manuscrite pour le moins étonnante. L'auteur de la missive y remercie "l'équipe de la BAC" de l'avoir arrêté vendredi dernier vers 16 heures, après un excès de vitesse et parle d'un "électrochoc".

"Je suis la personne que vous avez arrêtée vendredi sur la route d'Albigny pour vitesse excessive. Je voulais simplement vous remercier de votre intervention. Vous avez été quelque part 'l'électrochoc' qui m'a fait prendre conscience que le danger sur la route ce n'étaient pas les autres mais c'était bien moi", écrit l'homme.

Ce dernier précise notamment que depuis "15 ans" son entourage a peur de monter avec lui lorsqu'il conduit. "J'aurais dû m'en douter mais je pensais qu'ils maximisaient les choses. Et pas du tout. Ils vous remercient de votre intervention aussi, c'est un mal pour un bien", explique-t-il.

Une lettre de remerciements assez anodine est parvenue à PoliceNat74.

Nous ne pouvons que nous féliciter que la leçon a porté pour le plus grand bénéfice de la sécurité routière.

"Je me suis excusé auprès de toutes ces personnes pour avoir mis leurs vies en danger pendant toutes ces années. Je vous remercie aussi car vous avez sûrement sauvé la vie de ma famille et d'autres personnes. Je ne pourrais jamais sans doute m'excuser auprès de toutes ces personnes dont j'ai mis la vie en danger", poursuit-il. Et de conclure : "Quelle que soit la sanction, je l'accepterai et l'assumerai. Merci encore, très très sincèrement".