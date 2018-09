publié le 10/09/2018 à 14:12

Des centaines de pièces d'or datant de la fin de l'empire romain ont été retrouvées sur un chantier, en Italie, a annoncé le ministre de la Culture. Les pièces datent du Ve siècle et se trouvaient dans une sorte d'amphore en pierre dans le sous-sol d'un ancien théâtre, le théâtre Cressoni, à Côme, au nord du pays.



Le récipient a été découvert dans le sous-sol, lors de fouilles accompagnant le creusement d'un bassin d'eau destiné à la lutte anti-incendie. "Nous ne connaissons pas encore dans le détail la portée historique et culturelle de cette découverte mais cette zone se révèle un vrai trésor pour notre archéologie", s'est réjoui le ministre Alberto Bonisoli sur Facebook.

Selon la presse italienne, les pièces pourraient valoir des millions d'euros et les autorités envisagent de suspendre le chantier pour entamer des fouilles plus approfondies, la présence d'autres objets de valeur ne pouvant être exclue. Le théâtre, inauguré en 1870 et transformé en cinéma au début du XXe siècle puis fermé en 1997, devait être entièrement démoli pour permettre la construction d'une résidence de standing.