Australie : ils découvrent un serpent dans un sachet de salade

publié le 16/04/2021 à 21:37

Un serpent dans un sachet de salade... Cela paraît impossible c'est pourtant l'incroyable découverte qu'a faite un couple à Sydney, en Australie. Alors qu'ils rentraient du supermarché, au moment de ranger leurs courses, Alexander White et sa compagne Amelie Neate ont aperçu un reptile dans un de leurs sachets de laitue.



Il s'agissait en réalité d'une petite couleuvre à tête pâle qui mesurait environ 20 cm de long et se trouvait blottie dans le sachet. "Il avait l’air tout à fait à l’aise dans la laitue et après s’être agité à regarder autour de lui, il est retourné à l’intérieur des feuilles de salade, et s’est endormi", confie Alexander au Guardian qui rapporte l'histoire.

D'après un expert, cette espèce venimeuse peut mordre et provoque des symptômes parfois violents. Néanmoins, aucun cas de morsure mortelle n'a été rapporté à ce jour.

Afin d’alerter les autres consommateurs de laitue, la mère d'Alexander a posté des photos sur Facebook. L’enseigne de supermarchés Aldi, dans laquelle le couple a acheté la laitue, a déclaré au Guardian que le serpent serait relâché dans la nature et qu'elle avait contacté le fournisseur des salades afin d'"enquêter sur les causes de l’incident."