publié le 29/11/2017 à 22:23

C'est un joli conte de Noël. À Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), le portail du refuge animalier "Un gite une gamelle" menaçait de tomber. La directrice contacte alors l'entreprise AG Métal. Comme le raconte le quotidien l'Indépendant, un employé vient ainsi faire le relevé sur un devis et note les dimensions sur un post-it rose fluo. De retour à l'atelier, il confie le bout de papier à la personne en charge des devis. Le soir venu, cette dernière jette tous les post-its à la poubelle, une trentaine en tout.



La directrice d'AG Métal possède un épagneul breton, qu'elle a adopté il y a une dizaine d'années. Nommé Padyton, notre héros se met à fouiller dans la poubelle à papier. Il revient avec le post it rose sur la truffe et dépose délicatement le papier rose sur la table. C'est le devis du refuge !

Les propriétaires décident alors que le signe ne trompe pas et offrent le portail au refuge animalier, comme l'a souhaité leur chien. C'est le portail offert par Padyton à ses semblables délaissés ! Il fait donc désormais partie de l'histoire de l'association.