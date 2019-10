Chiens et chats, cuisson des pâtes & jardinage : stop aux idées reçues !

publié le 19/10/2019 à 07:00

Spéciale idées reçues !

Animaux de compagnie : commet-on des erreurs d'éducation ?

Invitée : Hélène Gateau, docteur vétérinaire ; présentatrice de "Ushuaïa, le mag" tous les samedis à 20h sur Ushuaïa TV ; tous les dimanches à 14h20 dans "Vivement dimanche" sur France 2 ; tous les samedis et dimanches à 6h45 dans "Vincent de 5 à 7" sur RTL

Cuisine : sait-on vraiment cuisiner les pâtes ?

Invitée : Sonia Ezgulian, cuisinière, auteure, journaliste. Auteure de Pasta Allegra, co-écrit avec Alessandra Pierini (Editions de l'Epure)

Jardinage : avons-nous de fausses croyances ?

Invité : Thierry Deniro, pépiniériste dans le Morvan, collectionneur de plantes rares et chroniqueur jardin RTL, le dimanche matin

Réagissez et retrouvez tous nos conseils, nos astuces et les recettes de nos chefs sur nos réseaux sociaux : Facebook, Twitter et Instagram !

"Nous Voilà Bien !" vous accompagne chaque samedi matin de façon concrète et positive sur le chemin du "mieux être" !

La Pasta Allegra (Editions de l'Epure)