Environnement : comment le Ginkgo biloba peut vivre plus de 1.000 ans ?

Le Ginkgo biloba peut vivre plus de 1.000 ans grâce à son système immunitaire.

publié le 16/01/2020 à 17:21

Des chercheurs ont percé le secret de longévité du Ginkgo biloba. Si cette espèce peut vivre au-delà de 1.000 ans, c'est parce qu'elle a un système immunitaire qui ne faiblit pas, rapporte la revue scientifique américaine Proceedings of the National Academy of Sciences, lundi 13 janvier.

Le Ginkgo biloba est une espèce d'arbre originaire de Chine qui peut vivre des centaines d'années, voire même des millénaires. Selon Ouest-France, les scientifiques ont étudié le vieillissement de 34 arbres de cette espèce, âgés de 15 à 667 ans, avec une analyse génétique du cambium vasculaire, une fine couche de tissu dans le tronc qui produit de l'écorce et du nouveau bois.

Ils ont conclu que les gènes du cambium ne contenaient pas de programme de sénescence, c'est-à-dire de processus de vieillissement. En d'autres termes, leur système immunitaire ne vieillit pas avec l'âge.

"Chez les humains, en vieillissant, notre système immunitaire commence à ne plus être aussi bon", a expliqué l’auteur principal Richard Dixon, de l’Université du Nord Texas au quotidien américain The New York Times. "Le système immunitaire de ces arbres, même s’ils ont 1.000 ans, ressemble à celui d’un jeune de 20 ans", a-t-il poursuivi.