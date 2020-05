Drôme : un ver toxique à tête de marteau signalé pour la première fois

publié le 06/05/2020 à 17:08

Si à première vue cette découverte ne parait pas si inquiétante, elle n'est pas non plus très rassurante. Pour la première fois, un ver à tête de marteau a été signalé dans la Drôme, près de Montélimar. Il s'agit d'une espèce de ver toxique, un prédateur qui menace nos jardins et la biodiversité.

Selon le Dauphiné Libéré, qui relate cette découverte, le ver à tête de marteau aurait été introduit en France par l'importation de végétaux et serait présent dans les Pyrénées-Orientales depuis une dizaine d'années. D'apparence plate et pouvant atteindre jusqu'à 40 centimètres, ces vers géants se nourrissent des animaux en sous-sols.

Ils sont donc une grande menace pour les verres de terre, tant utiles à notre écosystème. Ces vers géants appelés Bipalium kewense libèrent de la tétrodotoxine, un poison redoutable contre leurs proies.