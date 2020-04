publié le 02/04/2020 à 14:13

"Un peu de bonheur à partager". Pour ensoleiller cette période inédite de crise, le parc zoologique Pairi Daiza a décidé de partager plusieurs photos sur sa page Facebook. Sur les images, ont peut voir une famille d'orangs-outans jouant avec des loutres. Des photos qui ont conquis les internautes et qui ont même traversé les frontières.

En effet, Daily Mail, The Sun et CNN ont repartagé les clichés d'Ujian (le papa), Sari (la maman) et Berani (leur fils), en compagnie de leurs copines les loutres. "La présence d’une famille de loutres sur leur territoire n’est pas un hasard, rapporte le zoo belge. "Deux facteurs sont très importants pour le bien-être d’un animal en captivité : la taille de son enclos, mais aussi la qualité de son enclos. Cela signifie qu’un animal - et c’est encore plus le cas des orangs-outans, avec lesquels les humains partagent 97% de leur ADN - doit être diverti, défié et occupé toute la journée mentalement, émotionnellement et physiquement" explique le parc.

J.K Rowling séduite

Le parc zoologique le plus visité de Belgique parle même "d'un lien très spécial" développé entre Ujian 24 ans, et Berani 4 ans, et leurs voisines les loutres. Ainsi Pairi Daiza, élu meilleur zoo d'Europe en 2019, affirme que la qualité de vie des deux espèces est rendue plus "amusante et intéressante".

Une cohabitation qui a également séduit J.K Rowling qui s'est émerveillée devant la complicité de ses deux animaux favoris. L'écrivaine mondialement connue, à l'origine des aventures d'Harry Poter, a publié sur son compte Twitter : "Oh mon dieu. Mes deux animaux préférés, ensemble, partageant une histoire. Si c’est photoshopé, ne me le dites pas, parce que je ne veux pas le savoir".

Une réflexion qui a amusé l'équipe du parc qui a répondu par : "Miss Rowling, les photos ne sont pas truquées, Ujian, Berani et les loutres vivent en parfaite harmonie, et cette cohabitation constitue un merveilleux enrichissement pour les deux espèces".

Oh my god. My two favourite animals, together, having story time.



And if you know this is photoshopped, don't tell me, because I don't want to know. https://t.co/wcxg21CxW0 — J.K. Rowling (@jk_rowling) March 31, 2020