D’où viennent les trèfles, cœurs, carreaux et piques sur les cartes à jouer ?

Pourquoi donc y-a-t-il du trèfle, du cœur, du carreau et du pique sur les cartes ? Il y a trois explications à cela, saurez-vous trouver la bonne, contrairement à Christophe Pacaud qui est tombé dans un de mes pièges ?



Réponse 1) Ce sont les cartiers français, installés à Rouen et à Lyon qui ont imaginé ces symboles au XVème siècle, deux noirs, et deux rouges, car ils étaient faciles à reconnaître, mais aussi facile à reproduire avec des tampons en bois.



Réponse 2) C’est la Révolution française qui a remplacé les symboles qui figuraient avant sur les cartes à jouer, un calice, une fleur de lys, un bouclier ou une épée, des symboles monarchiques ou religieux jugés incompatibles avec l’idéal révolutionnaire.

Réponse 3) Les jeux de cartes faisaient partie des bagages des chevaliers chrétiens, lors des croisades, au XIIème siècle. Un émir, passionné par les jeux de cartes fit remplacer les symboles chrétiens qui figuraient dessus, des croix basiques ou potencées, rouges ou noires.



Etienne de Vignolles, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, s'appelait aussi 'La Hire', comme le valet de cœur…





La bonne réponse est la réponse 1 !

Oui, ce sont bien des fabricants de cartes français, on les appelle les cartiers, qui ont inventé les motifs qui figurent aujourd’hui sur les cartes dans le monde entier ou quasiment... À l’époque, au XVème siècle donc, on trouvait des tas de motifs différents sur les cartes, des motifs qui plus est, multicolores, ce qui rendait la fabrication des cartes compliquée et très coûteuse.

Avant le cœur, on trouvait des calices ou encore des roses. À la place du carreau, des grelots ou encore des pièces de monnaie symbolisées. A la place du trèfle on trouvait des glands ou des bâtons, et à la place du pique on trouvait des boucliers ou encore des épées !

Trèfle, cœur, carreau et pique qui les remplacent sont des motifs pleins, sans fioritures, et d’une seule couleur, donc, très facile à reproduire mécaniquement, à l’aide de tampons en bois trempés dans l’encre, alors que les motifs d’avant devaient être peints à la main puisqu’ils étaient multicolores et sophistiqués.

Comme souvent avec l’histoire des choses ou des mots, il y a cependant une autre explication : trèfle, cœur, carreau et pique auraient peut-être été inventés par Etienne de Vignolles, toujours au XVème siècle, pour être utilisés dans un jeu de carte de son invention, le jeu de Piquet. Les partisans de cette version rappellent que Vignolles a combattu aux côtés de Jeanne d’Arc, et qu’il était aussi appelé "La Hire", ce qui est l’autre nom du... Valet de cœur !

Quoi qu’il en soit, trèfle, cœur, carreau pique sont bel et bien une invention française, une de plus, qui a conquis le monde entier... À noter que ces symboles ont un sens caché : le trèfle, c’est la nature, donc, la paysannerie, le cœur, qui remplace un calice, c’est le clergé, l’Église, le carreau qui a remplacé la pièce de monnaie, symbolise la bourgeoisie marchande, et le pique symbolise et remplace l’épée, soit, la noblesse d’épée. Cela vous explique aussi pourquoi le pique est la carte la plus forte au jeu, et le trèfle, la plus faible !

Merci à notre auditrice Karine Tourmente-Leroux qui m’a posé cette question sur Facebook.