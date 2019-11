Connaissez-vous l'art de vivre à la romaine ?

et Thomas Hugues

publié le 28/11/2019 à 13:00

Avec Luana Belmondo, cuisinière et présentatrice sur MyCuisine on déambule dans les rues de Rome à la découverte de la Dolce Vita.

Les Romains cuisinent-ils beaucoup ? Quand on entre dans un immeuble et qu’on remonte l’escalier, quelles odeurs sont les plus présentes ? Quels sont les produits phares de la cuisine de rue à la romaine ? Les paninis sont-ils typiques de Rome ?

Par exemple, pour les pâtes, est-ce qu’il y a une recette spécifiquement romaine ? Quels sont les ingrédients nécessaires pour réussir une crème de Burrata ? De quand date l'expression '' Dolce vita '' ? D’où vient-elle ? Peut-on aujourd'hui visiter la Cinnecita ?

Qu'est-ce que la Coppa Olimpica ? Connaissez-vous le mercato esquilino ? Quels sont les endroits incontournables à visiter à Rome ?



à lire : Italia mia au Cherche midi.

Italia-mia