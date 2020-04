Confinement : Ronaldo battu à son propre challenge abdos par une athlète

publié le 10/04/2020 à 04:51

Cristiano Ronaldo, icône du football et des publicitaires à travers le monde, est non seulement un joueur d'exception mais aussi un athlète hors normes. Symbole de sa forme optimale, CR7 n'hésite pas à exhiber sa ceinture abdominale. "Tablettes au chocolat" impeccables, la légende raconte qu'il fait quelque 3.000 "abdos" par jour afin de sculpter son "six pack".



Et ses muscles ne semblent pas avoir pâti du confinement, que le joueur observe au Portugal. Et pour inciter ses abonnés sur les réseaux sociaux à garder la forme, Ronaldo a mis en place la Living Room Cup (la "Coupe du salon"), un défi qui consiste à toucher la pointe des pieds le plus de fois possible, en 45 secondes.



Les fesses à terre, les jambes perpendiculaires au sol, le joueur de la Juventus a réussi 146 répétitions. Une belle performance, que Blaise Matuidi a battu, du moins c’est ce qu’il a essayé de faire croire en trafiquant son compteur.



Mais CR7 n’est pas invincible, et a été déchu par un phénomène, l’athlète sud-africaine Caster Semenya. La double championne olympique et triple championne du monde de 800 mètres a explosé le record de Ronaldo avec… 176 répétitions.