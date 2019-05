publié le 29/05/2019 à 13:44

Conduit directement à la case prison. Un chauffeur de Taxi parisien a déposé lundi 27 mai au matin un colis un peu particulier au commissariat de police de la ville d'Angoulême en Charente. Sur son siège passager se trouvait un client de 20 ans en provenance de la capitale et qui avait commandé cette course sans avoir les moyens de la régler.



On peut imaginer "la surprise" du "Chef de Poste", décrite sur Facebook par les policiers charentais. Il faut bien avouer que le trajet en taxi s'est avéré relativement onéreux : pas moins de 850 euros, pour cinq heures de trajet et plus de 450 kilomètres au compteur.

Une somme exorbitante pour le jeune client, manifestement dans l'impossibilité de régler une telle somme. Sa destination finale s'avéra par conséquent être une cellule. "La nuitée ne lui sera pas facturée", conclu, non sans un certain humour, les policiers d'Angoulême sur le réseau social. Le jeune fraudeur sera jugé au mois de novembre pour "filouterie".