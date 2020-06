Calendrier maya : vers une fin du monde en 2020 ?

publié le 16/06/2020 à 21:08

Le calendrier maya avait annoncé la fin du monde pour 2012... Et s'il s'agissait d'une erreur de calculs ? Un jeune étudiant américain en biologie a affirmé, sur Twitter, que l'apocalypse pourrait avoir lieu en 2020, avant de se rétracter.

Selon le tabloïd américain The Sun, un étudiant aurait refait les calculs et démontré, de manière hasardeuse, que la fin du monde aurait lieu en 2020. Le choix de l'année 2012 serait en fait l'objet d'une mauvaise interprétation. D'après l'étudiant, selon le calendrier julien, basé sur le cycle solaire, nous sommes seulement cette année en 2012.

"Le nombre de jours perdus dans une année à cause du passage au calendrier grégorien est de 11 jours. Pendant 268 ans (1752-2020), nous avons donc perdu 11 jours en utilisant le calendrier grégorien, ce qui équivaut à 2.948 jours. 2948 jours/365 jours (par an) = 8 ans", a-t-il écrit sur Twitter avant de tout supprimer. Et ça n'a pas manqué : tous les tabloïds ont relayé dans la foulée la fausse information.