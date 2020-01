publié le 03/01/2020 à 03:12

Toujours regarder les recoins des vieux meubles, c'est ce que les salariés d'une association de Laragne, dans les Hautes-Alpes, ont retenu après avoir découvert 15.450 euros en liquide dans un meuble récupéré lors d'un vide-maison après le décès de la propriétaire. Ils ont rendu la somme à l'héritière de la défunte.

La découverte a été faite dans un meuble de machine à coudre. "On a été mandatés par un notaire pour vider une maison à Veynes qui devait être mise en vente après le décès de la propriétaire", détaille la directrice de l'établissement à France 3. "Mon collègue s'est rendu sur place avec deux salariés pour tout rapporter. Quelques jours après, il a fait le tri de ce qui pouvait être revendu et ce qui était bon à jeter", poursuit-elle.

Et il s'en est fallu de peu que le meuble parte à la poubelle car il était en mauvais état. Mais avant de le jeter, le salarié a voulu récupérer un petit tiroir pour compléter un autre mobilier. Comme il coinçait, il a alors forcé... Et trouvé un sac dans lequel se trouvait une enveloppe, un autre sac avant enfin, de trouver une liasse de billets et au total 15.450 euros.

La propriétaire légitime de cette somme a été prévenue. Elle avait fouillé la maison de sa mère et découvert un bas de laine, mais pas une telle somme. Pour la directrice de la ressourcerie, c'est important de montrer que ses salariés, dont la plupart sont en contrat d'insertion, sont des personnes honnêtes.