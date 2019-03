et AFP

publié le 15/03/2019 à 15:00

La police néerlandaise a arrêté deux personnes à Amsterdam dans le cadre d'une enquête sur les origines des armes utilisées lors des attentats du 13 novembre 2015 à Paris qui avaient fait 130 morts, a annoncé vendredi le parquet.



"Dans une enquête sur l'origine des armes utilisées par les terroristes de l'État islamique (EI) lors des attentats à Paris en 2015, la police a arrêté deux hommes à Amsterdam mardi", a indiqué le ministère public néerlandais dans un communiqué.

Ces attentats avaient été les plus meurtriers perpétrés en France depuis la Seconde Guerre mondiale et les deuxièmes en Europe, après les 191 morts des attentats de Madrid du 11 mars 2004.



