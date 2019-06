publié le 20/06/2019 à 17:29

Pas d'extraterrestres, ni même d'esprit invisibles. L'énigme du "crop circle" ("cercle de culture" en français, ou agroglyphe) a été résolue. Il s'agissait en fait d'un exercice de mathématiques grandeur nature, imaginé par une professeur du gymnase Jean-Sturm de Strasbourg, raconte les Dernières Nouvelles d'Alsace. Ce sont donc une soixantaine de collégiens bien terrestres qui ont réalisé l'oeuvre, a expliqué le maire de la commune Jacques Baur joint par RTL.



L'oeuvre, faite d'épis de blés couchés en plein champs et visible depuis le ciel, a été réalisée lundi 17 juin dernier. Les collégiens étaient armés de cordes et de piquets, autorisés à œuvrer par le maire de la commune, par ailleurs agriculteur, à investir le champ. "Il y avait une classe de cinquième et une classe de troisième, avec 3-4 professeurs" a raconté François Baur. "Le dessin restera visible jusqu'à la moisson".

L'agroglyphe alsacien avait été repéré par un aviateur amateur. "Il était prévu, ce n'est pas ce qui s'est passé à Saint-Hippolyte", s'amuse le maire alsacien. Son apparition faisait en effet suite à un autre agroglyphe, découvert près de Colmar. Une dessin qui reste une énigme

Un phénomène de plus en plus courant

Ces phénomènes se multiplient partout en France. Venus des États-Unis, ils apparaissent à la veille de l'été dans les champs de blé à maturité. Une particulièrement remarquable avait été repéré il y a quelques semaines dans le Val-d'Oise, un autre a été repéré récemment à Menetou-Salon dans le Cher.

L'origine souvent inexpliquée de ces dessins aux proportions parfaites provoquent une multiplication de théories. Des sites spécialisés en font le recensement, et chacun a sa théorie sur l'origine extraordinaire de ces dessins. Pour certains, il s'agit d'ouvrage extra-terrestre, pour d'autres, ce sont plutôt des êtres terrestres mais invisibles.