publié le 05/06/2019 à 17:43

Humains, extraterrestres ou esprits invisibles ? Personne ne sait. Un "crop circle" ("cercle de culture" ou "agroglyphe" en français) a été découvert dans un champ de blé à Baillet-en-France, dans le Val-d'Oise. Il s'agit de formes géométriques, ici des cercles et croissants de lune parfaitement alignés, dessinées par des plants de blé couchés dans un champ.



Les images ont été publiées sur le compte Facebook de l'aéroclub Les Ailerons d'Enghien-Moisselles et repérées par le Parisien. Elles ont été partagées plusieurs centaines de fois. Dans les commentaires, on s'interroge. Un canular pour certains. Mais pour d'autres, ce seraient un phénomène extraordinaire, "une petite visite extraterrestre" ou encore "des anges" pour certains internautes.

Contactée par RTL.fr, la mairie de Baillet-en-France a été informée lundi matin "par un passant". Le propriétaire "a été avisé, mais n'a pas porté plainte", selon celle-ci.

Un phénomène qui interroge

"Des gens viennent voir le phénomène, raconte la mairie. Certains viennent prier. Et toutes sortes de personnes qui suivent ces phénomènes". Au grand dam du propriétaire du champ. Un flux de touristes qui s'ajoute au flux de pèlerins. Le champ de blé concerné se situe à proximité du sanctuaire Notre-Dame-de-France, lieu de pèlerinage catholique val-d'oisien.



C'est la première fois qu'un tel phénomène est observé dans la région explique la municipalité. Venus des États-Unis, les "agroglyphes" se multiplient en France. Certains se sont avérés être des œuvres humaines. Pour les autres, des sites spécialisés en font le recensement, et chacun a sa théorie sur l'origine extraordinaire de ces dessins.