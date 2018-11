publié le 15/11/2018 à 16:20

Il a pu réaliser son rêve. Timothée, petit garçon de 5 ans, avait, lors de ses vacances d'été 2018 à Orléans, envoyé une carte postale à la police de la Marne afin de les remercier. De manière très mignonne et touchante, ce garçonnet avait écrit : "Merci de nous protéger des voleurs et de nous permettre de nous sentir en sécurité".



Arrivée en mauvais état, la lettre n'avait pas pu être clairement identifiée. Après plusieurs mois sans nouvelles, les policiers ont publié, le 14 novembre 2018, un message sur Twitter annonçant l'heureux dénouement. C'est grâce à la mobilisation des internautes que les quelques mots de Timothée ont pu arriver jusqu'aux forces de l'ordre, qui l'ont immédiatement convié à rejoindre leur commissariat.

C'est avec un plaisir non dissimulé que le jeune garçon s'est rendu dans les locaux de la police de la Marne (51). Casquette de police sur la tête et sourire émerveillé, Timothée a eu l'occasion de vivre une expérience riche en émotions.



[#ClindOeil] C'est avec un plaisir non dissimulé ¿ que @PoliceNat51 vous annonce avoir retrouvé le petit #Timothée, jeune rémois passionné par les #policiers ¿. Merci à tous pour vos RT. Restez avec nous pour découvrir quelques photos de sa visite dans nos locaux ¿ pic.twitter.com/018n7p36JS — Police nationale 51 (@PoliceNat51) 14 novembre 2018

Il a pu monter sur une moto, rencontrer un maître chien et son animal, s'essayer aux différents gadgets des policiers, bref, une vraie journée en immersion. À la fin de sa visite Timothée est reparti avec plusieurs cadeaux (livres, peluche et autres jouets) et des souvenirs plein la tête.



[#ClindOeil] Cet après-midi, @PoliceNat51 a eu le plaisir ¿ d'accueillir #Timothée à l'hôtel de #police de #Reims pour une visite spéciale ¿

Présentation de la tenue des #policiers ¿ et du véhicule de patrouille ¿ avec test de la sirène¿ et du gyrophare ¿¿ pic.twitter.com/q1FVRaborN — Police nationale 51 (@PoliceNat51) 14 novembre 2018

[#ClindOeil] Après la voiture ¿, on teste la moto ¿¿ ... et avec le casque ¿

Même dans la cour du commissariat, on ne plaisante pas avec la sécurité ! ¿ pic.twitter.com/CwiGpZ496p — Police nationale 51 (@PoliceNat51) 14 novembre 2018

[#ClindOeil] Un grand merci à #Timothée qui a permis aux #policiers marnais de partager leur métier... une passion, des valeurs et un engagement au service des autres.

On se donne RDV dans 15 ans ? ¿#UtilesAuxAutres #FiersdEtrePoliciers pic.twitter.com/itr3A0uUOV — Police nationale 51 (@PoliceNat51) 14 novembre 2018